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اغتصاب جماعي لسيدة أمام زوجها

اغتصاب جماعي لسيدة أمام زوجها
طرابلس(صدى):

شهدت مدينة سرت شمالي ليبيا، جريمة اغتصاب جماعية هزت المجتمع الليبي، حيث أقدم عدد من الرجال على اغتصاب سيدة تحت تهديد السلاح ثم تصويرها أمام زوجها .

وأعلنت ” الكتيبة 166 ” ، التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” إنها داهمت منطقة جارف، واعتقلت مطلوبين بقضية اغتصاب جماعي لامرأة.

وأكد مصدر أمني بالكتيبة ، أنه بعد اغتصاب المرأة تمّ تصويرها أمام زوجها داخل المنزل .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1605 ] نشر منذ 49 دقيقة

رحمك الله يا معمر القذافي
كان اهل ليبيا في عهده في امن وامان
والآن يبكون الدم ع سنين حكمه

[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 44 دقيقة

عاد ياليت يقتلونهم ثم يجعلون القلوب ترتاح حقهم اعدام.

[ عدد التعليقات: 1987 ] نشر منذ 9 دقائق

اللهم نسألك السلامة في الأبدان والأمن بالأوطان ….

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