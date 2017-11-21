اغتصاب جماعي لسيدة أمام زوجها
شهدت مدينة سرت شمالي ليبيا، جريمة اغتصاب جماعية هزت المجتمع الليبي، حيث أقدم عدد من الرجال على اغتصاب سيدة تحت تهديد السلاح ثم تصويرها أمام زوجها .
وأعلنت ” الكتيبة 166 ” ، التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” إنها داهمت منطقة جارف، واعتقلت مطلوبين بقضية اغتصاب جماعي لامرأة.
وأكد مصدر أمني بالكتيبة ، أنه بعد اغتصاب المرأة تمّ تصويرها أمام زوجها داخل المنزل .
عذ؟آب الرحيل[ عدد التعليقات: 1605 ] نشر منذ 49 دقيقة
رحمك الله يا معمر القذافي
كان اهل ليبيا في عهده في امن وامان
والآن يبكون الدم ع سنين حكمه
M-512[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 44 دقيقة
عاد ياليت يقتلونهم ثم يجعلون القلوب ترتاح حقهم اعدام.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22858 ] نشر منذ 39 دقيقة
الربيع العربي نكب العالم🤔
ثرتو وقتلتو وسجنتوا حكامكم
وهذي النتيجة
ضاعت شعوبكم
قتل وتدمير وسرقات واغتصاب
والجاي أدهى وأمر🤔
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15438 ] نشر منذ 16 دقيقة
😣
حسبهم الله
كان زمان[ عدد التعليقات: 1987 ] نشر منذ 9 دقائق
اللهم نسألك السلامة في الأبدان والأمن بالأوطان ….