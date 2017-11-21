اغتصاب جماعي لسيدة أمام زوجها

طرابلس(صدى):

شهدت مدينة سرت شمالي ليبيا، جريمة اغتصاب جماعية هزت المجتمع الليبي، حيث أقدم عدد من الرجال على اغتصاب سيدة تحت تهديد السلاح ثم تصويرها أمام زوجها .

وأعلنت ” الكتيبة 166 ” ، التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” إنها داهمت منطقة جارف، واعتقلت مطلوبين بقضية اغتصاب جماعي لامرأة.

وأكد مصدر أمني بالكتيبة ، أنه بعد اغتصاب المرأة تمّ تصويرها أمام زوجها داخل المنزل .