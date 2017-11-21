بالصور.. قصر أسطوري للديكتاتور ” موغابي ” وشعبه يموت جوعاً

هراري(صدى):

كشفت صور قصر رئيس زيمبابوي روبرت موغابي الفخم الذي أطلق عليه اسم ” السقف الأزرق “، حيث يعيش الديكتاتور البالغ من العمر 93 عامًا حياة مترفة،مع زوجته ” غريس ” بعيدًا عن الألم والمعاناة التي يشعر بها شعبه في الدولة التي تعاني من الموت جوعاً .

وقالت صحيفة ” الزيمبابويان ” أنه يتكون القصر الفخم من 25 غرفة نوم وتبلغ قيمته 10 ملايين دولار، وتم بناؤه في منطقة هراري على أراضي مساحتها 44 فدانًا وكلها محاطة بالأسوار لتعزله عن الجمهور، فيما يتولى تأمين تلك المساحة الشاسعة نظام أمني يكلف ملايين الدولارات.

وتُظهر الصور العقار الفخم المتميز بأرضيات رخامية، وثريات باهظة الثمن وحمام سباحة، حيث تم نشرها كدليل على تمتع موغابي وزوجته بالملايين من ثروة الدولة بينما يعاني ملايين المواطنين من شعبه.

وأضافت الصحيفة، في الماضي كانت زيمبابوى سلة طعام المنطقة قبل أن يبدأ اقتصادها في الانهيار، بعد استيلاء الدولة على مزارع المواطنين البيض في أوائل الألفية الثانية، وتزييف المال الذي رفع معدل التضخم إلى 500% في العام 2008.