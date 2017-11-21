نجم الهلال يصل إلى الرياض فجر الأربعاء

نواف السالم(صدى):

يصل المحترف البرازيلي لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو إلى الرياض، فجر غدا الأربعاء، لاستكمال إجراءات سفره للبرازيل لإجراء عملية الرباط الصليبي.

وتأكد إصابة إدواردو بالرباط الصليبي، خلال مواجهة الزعيم مع أوراوا الياباني في ذهاب الدور النهائي بدوري أبطال آسيا.

وأُصيب الجهاز الفني لنادي الهلال، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، بصدمة نتيجة إصابة اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن الملاعب لفترة لن تقل عن 6 أشهر.

وتترقب الجماهير السعودية إيابَ نهائي دوري أبطال آسيا، والذي سيجمع بين الهلال ومضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني، يوم السبت المقبل؛ لتحديد بطل نسخة 2017.

وتعادل الهلال مع أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بهدف لكل منهما، على ملعب الدرة في العاصمة السعودية الرياض.