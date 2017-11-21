الشرطة الصينية تعتقل 18 شخصاً على خلفية حريق شقة سكنية في بكين

بكين(صدى):

كشف تقرير إعلامي رسمي اليوم الثلاثاء أن الشرطة الصينية اعتقلت 18 شخصاً على خلفية حريق في شقة سكنية بالعاصمة بكين مما أدى إلى مقتل 19 شخصاً السبت الماضي.

وأوضح التقرير اندلع الحريق في مبنى سكني مكون من 3 طوابق بضاحية داكسينج وأن هناك 8 قاصرين من بين القتلى ويشتبه رجال الإطفاء في أن الحريق اندلع داخل منشأة تبريد تبلغ مساحتها 5000 متر مربع تحت الإنشاء في الطابق السفلي (بدروم) للمبنى.

ومن بين المعتقلين مدراء المبنى، وعمال الكهرباء، وعمال البناء في منشأة التبريد، وقالت السلطات إن أي من العمال ليس لديهم المؤهلات المطلوبة.