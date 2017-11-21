حملة شاملة لمنع الباعة الجائلين بكورنيش الدمام

حمود العنزي(صدى):

شنت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بوكالة الخدمات بمساندة إدارة الأمن الوقائي في شرطة الدمام أمس, حملة للخلاص من الباعة الجائلين بالكورنيش والواجهة البحرية في مدينة الدمام.

وأكد وكيل أمين الشرقية للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم, أن الحملة شملت حجز سيارتي بيع آيس كريم، و 49 سيارة كهربائية اضافة إلى 12 بطارية تستخدم لسيارات الكهربائية , وحجز سيارة باص تستخدم لنقل البضائع وسيارة أخرى تستخدم لتمويل الباعة المخالفين ومصادرة 2014 قطع متنوعة و 5 ثلاجات لتبريد المشروبات و 5 نطاطات حديد ونطاطه هوائية, إضافة إلى مصادرة عربتين لتحضير الأطعمة .

ونبه الملحم بأن إدارة الأمن والسلامة بالأمانة تقوم بالعديد من المهام من ضمنها توعية الزائرين للمتنزهات والأماكن العامة بضرورة الحفاظ عليها والتواصل مع الأمانة في الإبلاغ عن المخالفات.