مراهقة عربية تحصل على لقب أصغر سيدة أعمال في كندا

أماني الغامدي(صدى):

حصلت فتاة أردنية تٌدعى مريم سالم الشديفات، تبلغ من العمر 14 عاماً على لقب أصغر سيدة أعمال في كندا، بعدما تمكنت من افتتاح شركتها باسم Marybrouc.

جاء ذلك بعد تمكنها من صناعة مستحضرات تجميل علاجية مغذّية للبشرة، وذلك من طريق مزج مجموعة من المواد الطبيعية بكمّيات محدّدة.

وأوضحت الشابة في تصريحات لصحف كندية، أن التركيبة طبيعية ومطابقة للمواصفات والمقاييس، حيث أرسلت إلى وزارة الصحّة الكندية، وحازت على الموافقة، لأنّها لا تسبّب أيّ أعراض جانبية، إضافةً إلى أنها مغذية للبشرة والجلد.

وبعد افتتاح الشديفات للشركة، أصبحت أصغر سيدة أعمال أردنية في كندا.