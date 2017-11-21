” الدفاع المدني ” يُحذر من أمطار غزيرة على القصيم تستمر حتى العاشرة مساءً

سالم المطيري(صدى):

حذر الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، أهالي منطقة القصيم من هطول أمطار غزيرة حتى الساعهةالـ10 مساءً.

وقال الدفاع المدني على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إن الأمطار تشمل مدن عنيزة وبريدة والأجزاء المجاورة لهم، مغردًا ” تنبيه متقدم من الأرصاد بهطول أمطار غزيرة على منطقة القصيم تشمل #عنيزة، بريدة، والأجزاء المجاورة حتى الساعة 10 مساءً “.

يُذكر أن المملكة تشهد منذ أمس سوء في الأحوال الجوية وهطول الأمطار والسيول بغزارة، مما ادى إلى إغلاق طرق جدة ومكة ووقف حركتي الملاحة والطيران.