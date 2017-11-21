واشنطن تطالب بغداد بالكشف عن أنشطة حزب الله في العراق

بغداد(صدى):

كشفت مصادر أمنية عراقية إن واشنطن طلبت من حكومة بغداد، التحري عن معلومات تتعلق بتنامي استراتيجيات وأنشطة ميليشيا حزب الله الإرهابية في العراق، وذلك بسبب الإشكاليات القضائية والمالية التي يتعرض لها الحزب داخل لبنان.

وقالت المصادر أن التحريات الأمريكية تعلقت حول مدى أنشطة الميليشيا الإرهابية في المدن العراقية والتي تتعلق بنقل أموال مخصصة للحزب إلى بنوك عراقية بدلاً من البنوك اللبنانية، إلى جانب نقل قيادات مطلوبة دولياً من لبنان وسوريا للاختباء في العراق وضمان سلامتها من الضربات الجوية الأمريكية المحتملة لها إذا بقيت في سوريا.

وأوضحت المصادر أن بقاء هذه القيادات في لبنان سوف يتسبب في حرج سياسي للرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة على الدولة اللبنانية بشأن ملف الحزب.