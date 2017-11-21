الغموض يسيطر على رسالة ” شفهية ” من شقيق أمير قطر إلى الكويت

طلال الضوي(صدى):

تلقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رسالة شفهية من شقيق أمير قطر اليوم الثلاثاء وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية، مضيفة أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لأمير قطر، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني وصلا إلى الكويت.

ولم تكشف الوكالة عن مضمون تلك الرسالة، أو تفيد بأي تفاصيل أخرى.

كانت المملكة أعلنت أن مسألة قطر باتت أمراً صغيراً جداً، لاسيما أن المطلوب واضح ويتجسد في وقف دعم الإرهاب. وقال وزير الخارجية، عادل الجبير، ، إن أزمة قطر أمر صغير جداً، وتوجد أمور أهم من ذلك، كالخطر الإيراني على الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، والأزمة السورية، وليبيا، واستقرار اليمن، والتنمية الداخلية وتطبيق رؤية 2030 في المملكة، والإصلاح، مشدداً على ضرورة ألا نشغل بالنا بموضوع قطر.