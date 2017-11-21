3 مواجهات في دوري الأمير فيصل بن فهد

نواف السالم(صدى):

يستضيف فريق الخليج نظيره النهضة على ملعب نادي الخليج، في الجولة الحادية عشرة، من عمر منافسات دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

ويلتقي في الجولة ذاتها الوحدة مع الشعلة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في حين يلعب فريق نجران مع هجر على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، والنجوم مع الوطني على ملعب نادي الفتح.

يذكر بأن فريق الطائي يتصدر سلم الترتيب برصيد 18 نقطة، والوحدة ثانياً برصيد 17 نقطة، وهجر ثالثاً برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن الخليج صاحب المركز الرابع.