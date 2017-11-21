نابولي يواجه شاختار في لقاء الفرصة الأخيرة بالشامبيونزليج

ماجد محمد(صدى):

يستضيف نابولي الإيطالي اليوم، نظيرة شاختار دانييتسك الاوكراني ضمن الجولة الخامسة ” قبل الأخيرة ” بالشامبيونزليج، في لقاء الفرص الأخيرة للإبقاء على آماله في المنافسة على البطاقة الثانية في المجموعة السادسة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل نابولي المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق 6 نقاط عن شاختار دانييتسك، في حين ينفرد مانشستر سيتي بصدارة المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة.

ويحتاج نابولي إلى الفوز وتسجيل هدفين على الأقل؛ للحفاظ على آماله والتفوق في المواجهات المباشرة؛ كونه خسر أمام الفريق الأوكراني ذهاباً في الجولة الأولى 1-2.