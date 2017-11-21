” السياحة ” تشكل لجنة عاجلة لبحث مدى تأثر مباني جدة التاريخية بالأمطار

عادل الحربي(صدى):

اعتمدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، فرع جدة، لجنة مكونة من فريق عمل من منسوبيها المختصين؛ تحسباً لإسكان المواطنين المتضررين نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المدينة حالياً والتي استمرت منذ صباح اليوم وحتى الأن.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، أن اللجنة المشكلة ستكون في حال انعقاد دائم على مدار الساعة حتى توقف الأمطار وذلك لمتابعة الوضع والتنسيق المستمر مع غرفة طوارىء الأمارة والدفاع المدني لتقديم العون والمساعدة للمتضررين.

وأكد العمري أن لجنة الطوارئ تختص أيضا بشئون مباني جدة التاريخية وذلك تحسباُ لأي ضرر على المباني والتنسيق مع غرفة طوارئ بلدية جدة التاريخية والدفاع المدني.