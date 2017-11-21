“911 ” يقيم المعرض التثقيفي التوعوي الخميس المقبل

علي القحطاني(صدى):

يقيم مركز العمليات الأمنية “911 ” الخميس المقبل، المعرض التثقيفي التوعوي الذي يستهدف مختلف فئات المجتمع؛ وذلك بمركز ” الرد سي مول ” بمدينة جدة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والجهات المساندة في مركز العمليات الأمنية الموحدة “911 “.

ويوضح المعرض فكرة “911 ” التي انطلقت من سعي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للتسهيل على المواطنين ؛ و استقبال البلاغات في مركز واحد لخدمة المواطن ؛ سواء الجنائية أو المرورية أو الحرائق والبلاغات التي تتعلق بالجوانب الإنسانية وجوانب السلامة.

ويتولى منسوبي المركز الإجابةَ على الاستفسارات من قِبَل الزوار، وتقديم ما يحتاجونه من معلومات حول المركز والخدمات التي يقدمها، وذلك خلال مدة إقامة المعرض.