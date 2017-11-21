فريق طبي ينقذ مريضاً وزنه أكثر من 200 كجم بجراحة ناجحة

عادل الحربي(صدى):

تمكن الفريق الطبي بقسم العظام في مستشفى الملك فهد بالهفوف، من تثبيت كسر في الفخذ لمريض بلغ وزنه أكثر من 200 كجم؛ قد تعرض لحادث مروري.

ومن جانبها، أشارت وزارة الصحة، إلى أن قسم التخدير بالمستشفى تمكن من انتهاء العملية في وقت قياسي، وتم نقل المصاب لغرفة عادية ولم يحتاج لدخول العناية المركزة، وتؤكد الوزارة استقرار حالة المريض، وخضوعه لمتابعة علاجية مع الطبيب بالعيادات الخارجية.

يذكر أن مستشفى الملك فقد تضم نخبة من الاستشاريين بقسم العظام، وأن المستشفى أصبحت نموذج طبي، وقد نجحت مؤخراً في علاج حالة نادرة لكسر مضاعف وإنقاذ شاب عشريني من بتر ساقه نتيجة حادث مروري تسبب في فقدان 70% من عظم الساق و الجلد المحيط به.