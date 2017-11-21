مكة: الدفاع المدني ينقذ 241 شخصا.. و ” 911 ” يؤكد: سجلنا 181 حالة تماس

نايف السالم(صدى):

انقذت فرق الدفاع المدني بمساعدة مركز العمليات الموحد 911، اليوم الثلاثاء، 241 حالة بسبب الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية، كما سجل المركز 181 حالة تماس.

وأعلن مركز العمليات الموحد عن استلامه ما يقرب من 10.902 اتصال منذ بداية هطول الأمطار وحتى الآن، لمتابعة حالة الطقس ومعرفة الطرق السالكة.

وحذر المركز من سيل منقول من طريق الحرمين عطّل الحركة تمامًا، داعيًا المواطنين بمتابعة آخر المستجدات على صفحته بـ ” تويتر ” @moi__911.

يُذكر أن مرور جدة قام بتحويل طريق مكة – جدة القديم من كيلو عشرة مع الحرمين، باتجاه الشمال، وإقفال تقاطع صاري مع المدينة، والسبعين مع فلسطين، ونفق الجامعة بحي الجامعة، ونفق الطائرة طريق السبعين مع سعود الفيصل، ونفق السلام حي الحمراء، ونفق السارية حي الحمراء، وشارع حراء مع السبعين، ونفق تقاطع المدينة مع الملك عبدالله.