بالصورة.. الأمير خالد الفيصل يتفقد شوارع مكة عقب الأمطار

نايف السالم(صدى):

تابع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة، اليوم الثلاثاء، الحالة المطرية؛ للمنطقة من مركز الأزمات والكوارث.

ونشرت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” صوراً من متابعة سموه للحالة المطرية، من مركز الأزمات والكوارث بالإمارة.

وتداولت صورة للأمير خالد الفيصل، منذ قليل عقب توقف الأمطار، قيامه بجولة تفقدية بشوارع مكة؛ لاطمئنان على الأوضاع.