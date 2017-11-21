بالصورة.. الأمير خالد الفيصل يتفقد شوارع مكة عقب الأمطار
تابع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة، اليوم الثلاثاء، الحالة المطرية؛ للمنطقة من مركز الأزمات والكوارث.
ونشرت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” صوراً من متابعة سموه للحالة المطرية، من مركز الأزمات والكوارث بالإمارة.
وتداولت صورة للأمير خالد الفيصل، منذ قليل عقب توقف الأمطار، قيامه بجولة تفقدية بشوارع مكة؛ لاطمئنان على الأوضاع.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22858 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسعدك يبوبندر😘