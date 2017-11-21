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بالصورة.. الأمير خالد الفيصل يتفقد شوارع مكة عقب الأمطار

بالصورة.. الأمير خالد الفيصل يتفقد شوارع مكة عقب الأمطار
نايف السالم(صدى):

تابع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة، اليوم الثلاثاء، الحالة المطرية؛ للمنطقة من مركز الأزمات والكوارث.

ونشرت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” صوراً من متابعة سموه للحالة المطرية، من مركز الأزمات والكوارث بالإمارة.

وتداولت صورة للأمير خالد الفيصل، منذ قليل عقب توقف الأمطار، قيامه بجولة تفقدية بشوارع مكة؛ لاطمئنان على الأوضاع.

 

 

 

 


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