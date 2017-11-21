اختفاء 33 ألف قطعة أثرية مصرية

القاهرة(صدى):

اختفت 33 ألف قطعة أثرية من مخازن وزارة الأثار المصرية والمجلس الأعلى للأثار.

وقال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، أمس: ” من الآثار المختفية 31 ألف قطعة لدى أحد الأشخاص في منزله، وعندما صدر قانون يسمح بالاحتفاظ بها تحت إشراف الآثار من دون السماح ببيعها أو التصرف فيها حاول تسجيلها ” ، لافتا إلى أن ” الحل الأمثل للحفاظ على الآثار من السرقة هو عمل قاعدة بيانات إلكترونية… وقد بدأنا في تنفيذها بالفعل “.

وأطلقت وزارة الآثار العام الماضي، حملة لإنقاذ مقتنيات المخازن المتحفية وترميمها؛ بهدف إنقاذ التراث الإنساني وحماية الكنوز الأثرية في مصر من التعديات والسرقات.