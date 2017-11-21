بالأسماء.. خريطة الطرق المغلقة في جدة بسبب الأمطار ” فيديو “

نايف السالم(صدى):

أغلق مركز الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة عدد من الطرق بمحافظة جدة اليوم الثلاثاء، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وشهدت محافظة جدة أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية بالمحافظة اليوم.

وأغلق المركز نفق فلسطين مع السبعين لارتفاع منسوب المياه، وإغلاق نفق حراء مع السبعين، وإغلاق نفق الستين مع الملك عبدالله باتجاه الجنوب، وإغلاق نفق السلام، وإغلاق طريق المدينة مهبط حليمة السعدية.

كما أغلق نفق الملك عبدالله مع طريق المدينة، وإغلاق طريق الأمير ماجد مع تقاطع طريق الأمير سعود الفيصل، وطريق الملك عبدالله باتجاه الشرق.

فيما يشهد طريق مكة القديم، وشارع جاك، وطريق الأندلس تقاطع فلسطين، بالإضافة إلى دوار الكرة الأرضي حتى نفق السلام حركة مرورية ثقيلة بسبب ارتفاع منسوب المياه.