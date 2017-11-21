بريطانيا تعلن سياسة جديدة لركاب الطائرات

لندن(صدى):

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية اليوم الثلاثاء أنها ستفرض سياسة قواعد جديدة، تقضي بعدم السماح للركاب الذين يشترون تذاكر رخيصة بالصعود على متن الطائرة إلى غاية آخر مرحلة من ” الإركاب.

وتقول أكبر شركة طيران في المملكة المتحدة إن السياسة الجديدة تهدف إلى تسهيل عملية صعود الركاب إلى الطائرة، مشيرة إلى أن العديد من الشركات تعمل بنفس القواعد.

وستقوم الخطوط البريطانية بتحديد رقم من واحد إلى خمسة لكل الركاب وسيعطى الرقم 1 للركاب من الدرجة الأولى، على أن يتم منح الرقم 5 إلى أولئك الذين يتوفرون على تذاكر الدرجة الاقتصادية بأمتعة اليد فقط.

وتعمل السياسة على عزل كل مجموعة من الركاب من خلال ” الرقم ” الذي تم منحه لهم اعتمادا على تذاكرهم، على أن تصعد كل مجموعة على حدة.

وذكرت الشركة أن الصعود الجماعي لكل مجموعة يبسط ويسهل على العملاء عملية الإركاب .

وأبدى عدد من العملاء امتعاضهم وغضبهم من السياسة الجديدة، على اعتبار أنه يتم منح أولوية الصعود إلى أصحاب الأرقام الأولى، في حين يضطر أصحاب التذاكر الرخيصة إلى الانتظار حتى آخر مرحلة من عملية الإركاب .