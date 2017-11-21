بالصور.. جمرك الدرّة يُحبط محاولة تهريب أكثر من 20 ألف حبة كبتاجون

خالد الضبيبي(صدى):

تمكّن رجال جمرك الدرّة بالحدود الشمالية الغربية، مؤخرًا من إحباط تهريب (20.500) حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة للجمرك.

وحول تفصيل ذلك قال محمد العبوش مدير عام جمرك الدرّة: قَدِمت للجمرك مركبة من نوع ” خصوصي ” وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على جزء من تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في تجويف ” خرطوم مياه ” يُستعمل للري الزراعي كان ضمن أمتعة صاحب المركبة، في حين عُثر على الجزء الآخر من الكمية مُخبأ أسفل أرضية المركبة من الداخل.

يُذكر أن هذه المحاولة التي تم إحباطها تُعد الثالثة التي يكشفها جمرك الدرّة خلال أقل من شهر، حيث أحبط الجمرك قبل ثلاثة أسابيع محاولتين لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 70 ألف حبة.

