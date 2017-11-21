بالصور.. سيدة تلقي بطفلها أمام فندق داخل كيس بلاستيك

بانكوك(صدى):

أقدمت سيدة على التجرد من الرحمة والأمومة، وألقت بطفلها بعد ساعات من ولادته بأحد الشوارع خارج فندق بتايلاند داخل كيس بلاستيك .

وكان قد عثر وجد سائق سيارة عابرة الرضيع وما زال الحبل السري عالقا به بعد تعالي صرخاته، ونقله إلى المستشفى حيث كان لا تزال بعض الدماء عالقة به من آثار الولادة وانطلقت الشرطة للإمساك بوالدته.

وأعلنت الشرطة التايلاندية في تصريحات إعلامية، أن والدة الطفل من الممكن ان تكون أنجبته نتيجة لعلاقة غير جادة مما أجبرها على تركه والفرار، أو ربما تعيش بأسرة لديها الكثير من المشكلات، ولا زالت الآمال معلقة للحصول على أسرة جيدة ترعى الطفل.

