بالصور.. محافظ بيشة يكرم الطلاب المتفوقين ويفتتح المعرض الإلكتروني

سعيد العجل(صدى):

رعى سعادة محافظ بيشة الأستاذ محمد بن سعيد بن سبرة مساء البارحة بحضور مدير التعليم أ. نايف الهاجري ومدير عام التوجيه والإرشاد د.يحيى الخبراني حفل تكريم الطلاب المتفوقين للعام الدراسي 1438/1437هـ حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي فالقرآن الكريم تلاه الطالب عبدالله بن حامد الغامدي ثم تولى تقديم فقرات الاحتفال الأستاذ ناجي السبيعي المتحدث الرسمي بتعليم بيشه، والذي قدم سعادة مدير التعليم ليلقي كلمته بهذه المناسبة حيث هنأ سعادته المتفوقين بتميزهم وأثنى على جهود الزملاء في التوجيه والإرشاد وكذا في الميدان.

تابع الحضور بعد ذلك عرضاً مرئياً عن منجزات قسم التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم أعقبه كلمة الطلاب المتفوقين ألقاها بالنيابة عنهم الطالب محمد بن عبدالله القحطاني ثم استمع الحضور للأوبريت الإنشادي المعد بهذه المناسبة تلا ذلك كلمة لمدير عام التوجيه والإرشاد بالوزارة شكر فيها إدارة التعليم بمحافظة بيشة مثمناً جهود الزملاء في التوجيه والإرشاد في كلا القطاعين .

بدأت بعد ذلك مسيرة الطلاب المتفوقين ومن ثم تكريمهم من لدن محافظ بيشة حيث تلا أ.عوض القرني مشرف التوجيه والإرشاد أسماء المكرمين .

اختتم الاحتفال بتكريم لسعادة المحافظ ولسعادة مدير عام التوجيه والإرشاد ولمديرة عام التوجيه والإرشاد بالوزارة أ. موضي المقيطيب .

حضر الاحتفال المساعد للشؤون التعليمية أ.خالد الغامدي والمساعد للشؤون المدرسية أ. محمد الدوسري وعدد من مديري ومسؤولي الدوائر الحكومية ورؤساء الأقسام بالإدارة والمشرفين التربويين .

ومن جانب آخر افتتح سعادة محافظ بيشة المعرض الالكتروني المصاحب للبرنامج الوزاري انضباطي مسؤوليتي واطلع على محتواه وأبدى إعجابه بماشاهده .

