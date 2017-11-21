فيصل سعد و رياض الظافري يحققان ميداليتين للمنتخب السعودي في فرنسا

نواف السالم(صدى):

حقق لاعبا المنتخب السعودي وفريق الهلال للتايكوندو، فيصل سعد علي و رياض الظافري ميداليتين في البطولة الدولية المقامة بفرنسا خلال الفترة من 17- 19 نوفمبر الجاري.

حيث حصل اللاعب ” فيصل بن سعد بن علي ” على الميدالية الذهبية؛ وبينما حصل اللاعب ” رياض الظافري ” الميدالية الفضية.

وقد وجها اللاعبان الشكر والتقدير لكلا من صاحب السمو الأمير “نواف بن سعد” رئيس مجلس إدارة النادي، والنائب المهندس ” عبدالرحمن النمر ” ، وللمشرف العام على الألعاب المختلفة الأستاذ ” إبراهيم اليوسف ” ولمدير لعبة التايكوندو لنادي الهلال الأستاذ ” مشعل الأسمري ” وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة. على دعمهم لهما خلال فترة مشاركتهم في البطولة.