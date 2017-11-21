سيدة تدفن ” 4 ” من أطفالها في الخرسانة وتسلم نفسها للشرطة

طوكيو(صدى):

ذكرت الشرطة اليابانية اليوم الثلاثاء إن امرأة ذهبت إلى مركز للشرطة، واعترفت بقتل 4 من مواليدها الجدد عن طريق دفنهم في دلاء مملوءة بالخرسانة قبل عقدين من الزمان، ودفعها الشعور بالذنب إلى الاعتراف أمام الشرطة.

وذكرت الشرطة أنه تم القبض على مايومي سايتو 53 عاما بتهمة إخفاء الجثامين، لأن تهمة القتل سقطت عنها بالتقادم بسبب حدوثها قبل حوالي 20 عاما.

وقال مسؤول إنه تم التعرف على عظام بشرية في دلاء عثر عليها في العمارة السكنية التي تقطنها .

ونقلت الشرطة عن سايتو قولها إنها وضعت الجثث في الخرسانة ما بين سنتي 1992 و 1997 لأنها كانت فقيرة جدا لدرجة لا تجعلها غير قادرة على تربيتهم، لكن الشعور بالذنب تملكها ودفعها للاعتراف.

وكانت سايتو تعمل بدوام جزئي، لكن تفاصيل عملها وأسرتها لم تكن متوفرة.