” الخطوط السعودية ” تعفي الركاب من غرامات التأخير والإلغاء

عادل الحربي(صدى):

أعفت الخطوط السعودية، صباح اليوم، ضيوفها الذين لم يتمكنوا من اللحاق برحلاتهم في جدة من جميع القيود والغرامات المطبقة عليهم في حالة تغيير حجوزاتهم أو إلغاءها واسترداد التذاكر، نظرًا للأحوال الجوية السيئة في المملكة.

وقالت الخطوط السعودية في بيان لها على حسابها الرسمي على ” تويتر “: ” نظرًا لكثافة الأمطار التي هطلت على جدة صباح اليوم فقد تأخرت بعض الرحلات، وتقديرًا لظروف ضيوفنا الكرام الذين لن يتمكنوا من اللحاق برحلاتنا بسبب الأحوال الجوية ويودون تغيير حجوزاتهم أو الغاءها واسترداد تذاكرهم، فإنه قد تقرر إعفاؤهم من جميع القيود والغرامات “.

وكانت الخطوط السعودية نوهت، أمس، على ضرورة الحضور مبكرًا إلى المطار بسبب سوء الأحوال الجوية وانشغال المطارات، حيث تعاني المملكة منذ مساء أمس من أمطار وسيول ورياح قوية أدت إلى إغلاق الطرق والأنفاق ووقف حركتي الملاحة والطيران.