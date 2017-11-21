رئيس ألمانيا يجري مباحثات للخروج من أزمة تشكيل الحكومة بعد فشل ميركل

برلين(صدى):

يعتزم الرئيس الألماني ” فرانك فالتر شتاينماير ” إجراء محادثات مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد فشل المحادثات الاستطلاعية لتشكيل ما يعرف بحكومة ” جامايكا ” الائتلافية .

وقال متحدث باسم رئيس الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر، في تصريحات في برلين إن الرئيس الألماني سيعقد لقائه مع ليندنر اليوم الثلاثاء في الساعة الخامسة عشر (بتوقيت غرينتش) .

وقبل لقائه ليندنر يعتزم شتاينماير إجراء محادثات مع رئيسي حزب الخضر، زيمونه بيتر وجيم أوزدمير، في قصر الرئاسة “ بيليفو ” ببرلين.

ويحمل حزب الخضر الحزب الديمقراطي الحر مسؤولية انهيار مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم مع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل.

وفي حال فشلت محاولة الرئيس الألماني في استئناف المفاوضات بين أحزاب “ جامايكا ” ، فإنه من المحتمل في هذه الحالة إجراء انتخابات مبكرة.

وكان الحزب الديمقراطي الحر الألماني أعلن في وقت متأخر من مساء أول أمس الأحد أن المحادثات الاستكشافية لتشكيل ائتلاف “جامايكا” في ألمانيا قد فشلت.

وقال رئيس الحزب ليندنر إن “ المحادثات انهارت بسبب عدم بناء الثقة بين الأحزاب المتفاوضة ”.

وأضاف أن “ أطراف التفاوض فشلوا أيضاً في الاتفاق على رؤية لتحديث ألمانيا ” ، وتابع أنه “ من الأفضل ألا نحكم بدلاً من أن نحكم على نحو خاطئ ”.