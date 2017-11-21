صور| مدير الشؤون الصحية بالطائف يتفقد تطورات مستشفى الصحة النفسية

فهد القثامي(صدى):

تفقد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الصيدلي صالح بن سعد المؤنس اليوم الثلاثاء المشاريع التطويرية الجديدة في مستشفى الصحة النفسية بالطائف.

واطلع المؤنس على شرحُ كامل عن جميع الأعمال والإنشاءات الجديدة والحديثة بالمستشفى وكان برفقته مدير المستشفى جمال بن عقاب الثقفي ومسئولين إداريين حيث قد شهد المستشفى في الآونة الأخيرة تطورات كبيرة وأعمال جليلة يشكر عليها كل القائمين والمشرفين.

وأكد أن كل هذه الأعمال والتطورات تصب في مصلحة المريض والنزيل ومرتادي المستشفى وهذه الانجازات والتغييرات الجميلة والمشهود لها بدأت منذ تولي جمال بن عقاب الثقفي مهام المدير العام للمستشفى والذي عمل على قدم وساق وقدم انجازات بكل الأقسام الطبية والفنية وتغيير واضح في سياسة المستشفى ادارياً وفنياً وطبياً للوصول إلى خدمة أعلى للمريض وطموحاً وشغفاً لتتواكب هذه الانجازات والطموحات بالرؤية الملكية ” ٢٠٣٠ “.