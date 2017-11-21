زعيم كوريا الشمالية يصدر فرمانًا بمنع الخمر والرقص وإلغاء مهرجان البيرة

بيونج يانج(صدى):

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم غونغ أون حظر عدد من أمور “ المرح واللهو ” في البلاد مثل الغناء والرقص والخمر.

وذكرت صحيفة “ ديلي ميل ” البريطانية أن سلطات بيونغ يانغ حظرت أي تجمعات تتعلق بمعاقرة الكحول أو الغناء أو الرقص أوغيرها من وسائل التسلية.

وكشف المصدر ذاته أن السلطات الكورية الشمالية لم تعلل قرار الحظر ولم تقدم أي توضيحات لسكان البلاد، ويأتي الحظر بعد أشهر قليلة من إلغاء مهرجان البيرة في بيونغ يانغ.

وتشهد كوريا الشمالية رقابة مشددة على المواطنين والمواطنات، حيث يمنع سفرهم إلى دول أخرى كما يمنع استخداهم الإنترنت أو تصفح مواقع عالمية مثل غوغل وفيسبوك وتويتر.