المالية: 80 % زيادة في الإيرادات غير النفطية خلال 3 أشهر

عادل الحربي(صدى):

كشف وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق الشهيب، أن الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نحو 47.8 مليار ريال بزيادة قدرها 80% مقارنة بـ26.56 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2016.

وأشار إلى أن ميزانية التسعة أشهر الأولى للعام المالي 2017 إيجابية جدا، كما أن الإيرادات المحققة في الميزانية للربع الثالث لم تحتو على عوائد متحققة من صندوق الاستثمارات العامة، التي تعلن دائما في نهاية الربع الرابع أي بشكل سنوي.