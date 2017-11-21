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المالية: 80 % زيادة في الإيرادات غير النفطية خلال 3 أشهر

المالية: 80 % زيادة في الإيرادات غير النفطية خلال 3 أشهر
عادل الحربي(صدى):

كشف وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق الشهيب، أن الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نحو 47.8 مليار ريال بزيادة قدرها 80% مقارنة بـ26.56 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2016.

وأشار إلى أن ميزانية التسعة أشهر الأولى للعام المالي 2017 إيجابية جدا، كما أن الإيرادات المحققة في الميزانية للربع الثالث لم تحتو على عوائد متحققة من صندوق الاستثمارات العامة، التي تعلن دائما في نهاية الربع الرابع أي بشكل سنوي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 34 دقيقة

غريب والله طيب ليش حاطين علينا ضريبة ورفع أسعار ، حسبي الله ونعم الوكيل لماذا رفع الأسعار مادام هناك قوة في الإرادات! ؟ الحمدالله إحنا دولة غنية من فضل الله فلماذا رفع الأسعار ؟! فيه ناس بسعودية حالهم صعبة جداً وانا أولهم.

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