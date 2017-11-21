الإدارة الأمريكية تطالب المحكمة العليا بتنفيذ قرارات ترامب الأخيرة

واشنطن(صدى):

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المحكمة العليا أمس الاثنين السماح بإنفاذ أحدث قرار أصدره ترامب بخصوص حظر السفر بشكل كامل، وذلك بعدما قضت محكمة استئناف في كاليفورنيا الأسبوع الماضي بسريان مفعول بعض أجزاء من الأمر فقط.

وكانت لجنة من 3 قضاة بمحكمة استئناف الدائرة التاسعة، ومقرها سان فرانسيسكو، وافقت في 13 نوفمبر على طلب إدارة ترامب بأن توقف ولو مؤقتا العمل بحكم محكمة أقل درجة، ما أدى لتعليق الحظر الجديد.

وقضت اللجنة بأن الحكومة يمكنها أن تمنع دخول أشخاص من 6 دول ذات أغلبية مسلمة إذا لم تكن لهم صلات داخل الولايات المتحدة.