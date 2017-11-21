إصابة رجل أمن برصاص مشتبه فيه وانفجار يتسبب في انقلاب دورية بالأفلاج

حمود العنزي(صدى):

أصيب رجل أمن في محافظة الأفلاج، بطلق ناري، أثناء تتبعه أحد المشتبه فيهم.

وكشف محافظة الأفلاج زيد آل حسين التميمي، تفاصيل الواقعة، قائلا إن دورية أمنية تتبعت مشتبه فيه، وأثناء ذلك أطلق النار على الدورية، مما أسفر عن إصابة رجل أمن بطلق ناري، وفي أثناء إسعافه من قِبل زملائه ونقله للمستشفى تعرَّضت الدورية لانفجار في إحدى إطاراتها؛ ما تسبّب في انقلابها.

وأوضح ” آل حسين ” ، أن الحالة الصحية لرجل الأمن مطمئنة والحادثة محل التحقيق والمتابعة.