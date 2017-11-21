تنفيذ القصاص في مواطن قتل أخر بمفتاح ” عجل ” وطعنه في أبها

محمد بن طحيطح (صدى):

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها وفيما يلي نصه :

قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية .

وقال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون ) .

أقدم / حامد بن علي بن محنش الحارثي – سعودي الجنسية – على قتل / سامي بن سعد بن محمد الحارثي – سعودي الجنسية – وذلك بضربه بمفتاح عجل على رأسه وطعنه به في ظهره مما أدى إلى وفاته .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حامد بن علي بن محنش الحارثي – سعودي الجنسية – يوم الثلاثاء 3 /3 / 1439هـ بمدينة أبها بمنطقة عسير .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – , على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .