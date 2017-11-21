فرق الرقابة الزراعية تضبط 182 مبيداً محظوراً في الرياض

سعيد العجل(صدى):

ضبطت الفرق الرقابية بفرع زراعة الرياض عدد من المبيدات المحظورة والمنتهية الصلاحية وكذلك المغشوشة.

أوضح ذلك مدير عام فرع الزراعة بمدينة الرياض المهندس فهد الحمزي أن الجولة جاءت بالتعاون مع الادارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض و الهيئة العامة للغذاء و الدواء ، استهدفت محلات بيع المبيدات والأسمدة والبذور بشارع سلام بمدينة الرياض وضبطت الفرق (182) عبوه مبيد محظورة و(54) عبوه مبيد منتهي الصلاحية و(121) عبوه مبيد مغشوشة، بالإضافة إلى ضبط عدد من التجاوزات في محلات البذور والأسمدة من خلال بيع التجزئة وبيع بذور مجهولة المصدر والنوع، وأن هذا الإجراء يستند على نظام المبيدات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

