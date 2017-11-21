تركيا تعتقل شاب يستمع لأغاني عربية

أنقرة(صدى):

ألقت قوات الأمن في مدينة إسطنبول التركية، القبض على شاب مصري يقيم في حي الفاتح في الشطر الأوروبي من المدينة، بناء على الشكاوى المتكررة من جيرانه بسبب استماعه لأغانٍ عربية بصوت عالٍ.

وشاركت في عملية الاعتقال فرق من القوات الخاصة بعد تهديد المتهم لجيرانه.

وقالت الشرطة التركية إن شابا مصريا يدعى كريم س. أ. م يقيم في الطابق العلوي من بناء مكون خمسة طوابق، اعتاد سماع الأغاني العربية بصوتٍ عالٍ مما تسبب في حالة من الغضب بين جيرانه.

على الفور تحركت فرق الأمن لتحذير الشاب المصري، إلا أنهم فشلوا في الوصول إليه، مع رفضه فتح الباب.

أبلغت فرق القوات الخاصة للتدخل تخوفًا من أن يكون الشخص له نشاط إرهابي.

كما فرض طوق أمني حول المنطقة، بالإضافة إلى وصول فرق الإنقاذ والإطفاء والإسعاف إلى المنطقة تحسبًا لأي تطورات سلبية.

وفي النهاية ألقت قوات الأمن القبض على “ كريم ” بعد كسر باب الشقة، ونقل إلى المستشفى لإجراء الفحص الطبي الشامل قبل إيداعه في مخفر الشرطة.