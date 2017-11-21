الإطاحة بمسؤول كبير في المطار حاول اغتصاب عاملة نظافة

القاهرة(صدى):

أطاحت سلطات مطار القاهرة الدولي، بمسؤول كبير في المطار، بعدما حاول الاعتداء جنسيا على عاملة نظافة بالاستراحة، وتم القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة.

وقال مصدر بمطار القاهرة، إن العاملين باستراحة كبار الزوار بالمطار سمعوا صراخ عاملة نظافة، وبالتوجه إليها أوضحت أن مدير استراحة كبار الزوار ويدعى ” ن.ح ” حاول التعدي عليها جنسيا، وعلى الفور تم استدعاء قوات الأمن وإلقاء القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.