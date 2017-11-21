السريحة: ” نبراس ” يهدف لتوطين الكفاءات المتخصصة في الوقاية من المخدرات

طلال الغامدي(صدى):

أكد الدكتور سعد السريحة، الرئيس التنفيذي لمشروع ” نبراس ” ، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يعمل على توطين الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال التدريب والوقاية من المخدرات.

وأوضح، خلال كلمته في ندوة علمية للوقاية من المخدرات في البيئات الجامعية بجامعة حائل، أن المشروع يهدف إلى تثقيف المجتمع عامة وإكسابه المهارات الوقائية.

وتأتي الندوة في إطار التعاون الوقائي والتثقيفي بين مشروع ” نبراس ” ، ومركز ” حصين ” ، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.