” النيابة العامة ” تلاحق أكاديمي عربي بـ ” الإنتربول ” لدهسه ” راعي أغنام “

إبراهيم الزهراني(صدى):

طالبت النيابة العامة بالباحة، اليوم الثلاثاء، جهات الاختصاص ” الإنتربول ” باستدعاء وإحضار أكاديمي عربي هارب مدان بالتسبب في مقتل راعي أغنام آسيوي على طريق جامعة الباحة القديم قرب العقيق.

وكان هذا الأكاديمي دهس راعي أغنام آسيوي بسيارته المسرعة وفار هاربًا، كما قام بإخفاء سيارته لمدة 20 يوم حتى لا يتعرف رجال الأمن عليه ثم أنهى إجراءات مغادرته للبلاد، وبعد وصوله إلى بلاده بعث رسالة لجامعة الباحة التي كان يعمل بها يعتذر فيها عن العودة، مدعيًا إصابته بالسرطان.

يُذكر أنه وفقًا لهذه الحادثة الخارجة عن نطاق القتل العمد لا يقع على عاتق الأكاديمي عقوبة حدية أو جنائية، ولكنه مُلزم بدفع دية لا تسقط من ذمته بالهرب لأسرة القتيل.