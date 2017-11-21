صحيفة أرجنتينية تشيد بجماهير الهلال في نهائي آسيا

ماجد محمد(صدى):

تغنت صحيفة ” ole ” الأرجنتينية بالتيفوهات التي دشنتها جماهير الهلال في مباراة فريقها أمام أوراوا الياباني في ذهاب الدور النهائي.

وقالت الصحيفة الأرجنتينية الواسعة الانتشار هنام إن الهلاليين قدموا مظاهر جمالية غاية في الروعة والإتقان.

وتابعت أن الحضور الجماهيري الكثيف ساهم في خروج تلك التيفوهات بالشكل التي كانت تتمناه الجماهير.

ونشرت الصحيفة تقريرها مدعوماً بالصور للدخلة الجماهيرية في المباراة إضافة لباقي المظاهر التي قامت بها في المباراة.

وأشادت الصحيفة بالحضور حيث قالت إن أكثر من 60 ألف متفرج عج بهم استاد الملك فهد الدولي حيث نشرت مقطع فيديو للحضور.