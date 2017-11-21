أسعار النفط تستقر مع ترقب صدور بيانات

واشنطن(صدى):

استقرت أسعار النفط مع ترقب صدور بيانات حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة، تزامنًا مع تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم يناير بنسبة 0.10% إلى 62.29 دولار للبرميل، فيما زاد خام ” نايمكس ” الأمريكي بمقدار سنت واحد إلى 56.43 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.10% إلى 93.96 نقطة، وعادة ما يشكل تراجع الدولار تخفيفًا للضغوط على أسعار النفط.