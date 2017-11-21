أسعار النفط تستقر مع ترقب صدور بيانات
استقرت أسعار النفط مع ترقب صدور بيانات حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة، تزامنًا مع تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم يناير بنسبة 0.10% إلى 62.29 دولار للبرميل، فيما زاد خام ” نايمكس ” الأمريكي بمقدار سنت واحد إلى 56.43 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.10% إلى 93.96 نقطة، وعادة ما يشكل تراجع الدولار تخفيفًا للضغوط على أسعار النفط.
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