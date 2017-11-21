جهات الأمن تتحفظ على أبوين سلّما طفلتهما لـ ” مستشفى عسير ” متوفاة

محمد بن طحيطح (صدى):

تحفظت الجهات الأمنية بمنطقة عسير، اليوم الثلاثاء، على أبويين عقب تسليم جثة طفلة إلى مستشفى عسير المركزي، تعرضت للتعنيف.

وأوضحت مصادر، أن الطفلة تبلغ 5 سنوات، تم تسليمها متوفاة، وعلى جسدها أثار تعنيف، حيث كانت مفاصلها متصلبة.

وقالت المصادر إنه بعد إجراء الكشف عليها، تبين على جسدها أثار جروح ناتجة عن الضرب، وحروق، مما دفع المستشفى لاستدعاء الجهات الأمنية، وتوقيف الأبوين والتحقيق معهما.