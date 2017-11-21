فيديو| حسين عبد الغني يثير ضجة كبيرة بعد سؤاله عن الفتيات البلغاريات
نال حسين عبدالغني، لاعب نادي النصر السابق، إشادة واسعة لإجابته على سؤال حول حبه لسيدات بلغاريا، في لقاء مع قناة تلفزيونية بلغارية.
ويلعب، قائد النصر السابق، حاليًا لنادي فيريا البلغاري.
وقال حسين عبدالغني: إن دخول السيدات لملاعب المملكة أمر جيد وطبيعي.
وعن سؤال حول حبه لفتيات بلغاريا، قال عبدالغني: أنا رجل مسلم ومتزوج، لا أنظر لسيدات أخريات .
ونالت إجابة عبدالغني إعجابًا شديدًا بين السعوديين، حيث تم تداول فيديو إجابته على سؤال المذيع بكثافة.
وأبدى عبدالغني رغبته في العودة لتمثيل منتخب السعودية في مونديال روسيا المقبل، مشيرًا إلى أنه سيحافظ على فرصته إذا حصل عليها مع المدرب الجديد لمنتخب السعودية إدغاردو باوزا.
وقال، لاعب نادي النصر ، إنه سعيد برحلته في ملاعب بلغاريا، وإن وجود أسرته في بلغاريا معه كان سببًا رئيسًا في ذلك.
كان بعض النقاد الرياضيين السعوديين طالبوا بعودة حسين عبدالغني من جديد لتمثيل المنتخب .
ابو لما[ عدد التعليقات: 784 ] نشر منذ 3 ساعات
ابو عمر انسان راءع خارج الملعب مكافح داخل الملعب واعتقد عودته للمنتخب ضروريه لان الموجود مو باحسن منه.
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله اشتقنى لك يابوعمر
عذ؟آب الرحيل[ عدد التعليقات: 1605 ] نشر منذ 2 ساعتين
التاريخ لا يرحم
لو اعتزلت كنت حافظت ع تاريخك المشرق وحب الجماهير بجميع الوانها لك
لكن الآن كرتك احترق د تذكر
وحتى لو تم انضمامك للمنتخب
لن تأتي بجديد
لا يصلح العطار ما افسدهـ الدهر
عبدالله[ عدد التعليقات: 550 ] نشر منذ 2 ساعتين
على التلفزيون وقدام خلق الله كلهم…ايش ممكن يجواب غير هذا الجواب يعني هههههههههه
ابوعبيد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
جميل ان تضع اهداف في حياتك وتحققها. اعتقد ان حسين لديه هدف ويريد تحقيقه ، وهو قادر لانه يملك العزيمه والاصرار ومحافظ . بالتوفيق ابو عمر والله معك .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22858 ] نشر منذ 1 ساعة
ياعبدالله الي علمك الأملاء
ضحك عليك😂😂😂😂
أبا معتز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
يالقرني كلمة الإملاء تكتب هكذا. وليس الأملاء.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5529 ] نشر منذ 54 دقيقة
ابامعتز ههههههههههههههههههه صح طع
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22858 ] نشر منذ 52 دقيقة
صدقني بعض الناس ماتفرق بين خطه وشخبطة الدجاج😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22858 ] نشر منذ 31 دقيقة
أرحب يابومه 🦉بنت 🦆شخارين الهر
وينك البارح البنات تفلو بوجهك
أرجع تابع تعليقات البارح
لعنو ابو خيرك🐒🐒🐒
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22858 ] نشر منذ 29 دقيقة
باالله أرجع لخبر أضرار الحمالات
يولد
فضحوك وتفلو فوجهك
قسم باالله اتكلم جد😂😂😂😂😂
kkk[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 24 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههه