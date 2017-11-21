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فيديو| حسين عبد الغني يثير ضجة كبيرة بعد سؤاله عن الفتيات البلغاريات

فيديو| حسين عبد الغني يثير ضجة كبيرة بعد سؤاله عن الفتيات البلغاريات
نواف السالم(صدى):

نال حسين عبدالغني، لاعب نادي النصر السابق، إشادة واسعة لإجابته على سؤال حول حبه لسيدات بلغاريا، في لقاء مع قناة تلفزيونية بلغارية.

ويلعب، قائد النصر السابق، حاليًا لنادي فيريا البلغاري.

وقال حسين عبدالغني: إن دخول السيدات لملاعب المملكة أمر جيد وطبيعي.

وعن سؤال حول حبه لفتيات بلغاريا، قال عبدالغني: أنا رجل مسلم ومتزوج، لا أنظر لسيدات أخريات .

ونالت إجابة عبدالغني إعجابًا شديدًا بين السعوديين، حيث تم تداول فيديو إجابته على سؤال المذيع بكثافة.

وأبدى عبدالغني رغبته في العودة لتمثيل منتخب السعودية في مونديال روسيا المقبل، مشيرًا إلى أنه سيحافظ على فرصته إذا حصل عليها مع المدرب الجديد لمنتخب السعودية إدغاردو باوزا.

وقال، لاعب نادي النصر ، إنه سعيد برحلته في ملاعب بلغاريا، وإن وجود أسرته في بلغاريا معه كان سببًا رئيسًا في ذلك.

كان بعض النقاد الرياضيين السعوديين طالبوا بعودة حسين عبدالغني من جديد لتمثيل المنتخب .


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 784 ] نشر منذ 3 ساعات

ابو عمر انسان راءع خارج الملعب مكافح داخل الملعب واعتقد عودته للمنتخب ضروريه لان الموجود مو باحسن منه.

[ عدد التعليقات: 1605 ] نشر منذ 2 ساعتين

التاريخ لا يرحم
لو اعتزلت كنت حافظت ع تاريخك المشرق وحب الجماهير بجميع الوانها لك
لكن الآن كرتك احترق د تذكر
وحتى لو تم انضمامك للمنتخب
لن تأتي بجديد
لا يصلح العطار ما افسدهـ الدهر

[ عدد التعليقات: 550 ] نشر منذ 2 ساعتين

على التلفزيون وقدام خلق الله كلهم…ايش ممكن يجواب غير هذا الجواب يعني هههههههههه

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة

جميل ان تضع اهداف في حياتك وتحققها. اعتقد ان حسين لديه هدف ويريد تحقيقه ، وهو قادر لانه يملك العزيمه والاصرار ومحافظ . بالتوفيق ابو عمر والله معك .

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

يالقرني كلمة الإملاء تكتب هكذا. وليس الأملاء.

[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 24 دقيقة

ههههههههههههههههههههههههه

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