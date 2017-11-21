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أسعار الذهب ترتفع بعد وضع كوريا الشمالي على قوائم الداعمة للإرهاب

أسعار الذهب ترتفع بعد وضع كوريا الشمالي على قوائم الداعمة للإرهاب
واشنطن(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تزايد المخاطر بعدما أعلن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” إدراج كوريا الشمالية على قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب بهدف زيادة الضغوط على ” بيونج يانج ” ، رغم محاولات التوصل لحل دبلوماسي للأزمة.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.38٪ لتصل إلى 1280.10 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.29% عند 1280.66 اليوم في تمام الساعة 9:54 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.


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