أسعار الذهب ترتفع بعد وضع كوريا الشمالي على قوائم الداعمة للإرهاب

واشنطن(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تزايد المخاطر بعدما أعلن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” إدراج كوريا الشمالية على قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب بهدف زيادة الضغوط على ” بيونج يانج ” ، رغم محاولات التوصل لحل دبلوماسي للأزمة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.38٪ لتصل إلى 1280.10 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.29% عند 1280.66 اليوم في تمام الساعة 9:54 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.