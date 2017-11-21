اتهام وزير الخارجية الأمريكي بانتهاك قانون حظر تجنيد الأطفال

واشنطن(صدى):

اتهم 12 من مسئولى وزارة الخارجية الأمريكية، وزير الخارجية ريكس تيلرسون بانتهاك القانون الاتحادى الذى يمنع الجيوش الأجنبية من تجنيد الأطفال.

وأفادت مذكرة سرية ” معارضة ” للخارجية الأمريكية لم يكشف عنها فى السابق بأن تيلرسون خالف قانون حظر تجنيد الأطفال عندما قرر فى يونيو استثناء العراق وميانمار وأفغانستان من قائمة أمريكية تضم المخالفين لقانون حظر تجنيد الأطفال.

ورفع الدول من القائمة السنوية يجعل من السهل تزويدها بالمساعدات العسكرية الأمريكية. والعراق وأفغانستان حليفان وثيقان للولايات المتحدة فى الحرب على الجماعات الإسلامية المتشددة بينما تمثل ميانمار حليفة ناشئة لمواجهة نفوذ الصين فى جنوب شرق آسيا.