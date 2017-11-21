أمانة مكة تعلن كامل استعدادها لموسم الأمطار

نايف السالم(صدى):

أوضحت أمانة مكة المكرمة أنه يبلغ إجمالي أطوال شبكات تصريف السيول التي تغطي جميع الأحياء والقرى التابعة لمكة أكثر من 400 كيلومتر طولي، خضعت مؤخراً للصيانة والنظافة تحسباً للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة، واستعداداً لاستقبال موسم الأمطار لهذا العام 1439هـ.

وقال مدير الإعلام والنشر بأمانة مكة المكرمة أسامة زيتوني تولي أمانة العاصمة المقدسة اهتماماً كبيراً بشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، وقد أنشأت شبكات ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول في مكة المكرمة، تغطي جميع الأحياء والمخططات والقرى التابعة لها .

وأوضح ” زيتوني ” أن إجمالي أطوال شبكات تصريف السيول التي أنشأتها الأمانة ما يقارب 400 كيلومتر طولي تغطي كل أنحاء مكة والمشاعر المقدسة، ويجري العمل على مدار العام لتنفيذ خطط صيانة ونظافة شبكات التصريف؛ لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية، ولتكون جاهزة لاستقبال موسم الأمطار في أي وقت، ولتلافي أكبر قدر من الأضرار؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأضاف: أنه في مكة المكرمة فقط، يبلغ طول عناصر شبكة تصريف السيول ما يقارب 226 كيلومتراً طولياً، منها قنوات صندوقية مغلقة بطول 141 كيلومتراً طولياً، وقنوات أنبوبية بطول 46 كيلومتراً طولياً وقناة نفقية عميقة بطول 5 كيلومترات، إضافة إلى قنوات التصريف السطحية والمفتوحة .

وتابع ” زيتوني ” : ” أما في المشاعر المقدسة فيبلغ إجمالي أطوال عناصر شبكات تصريف مياه السيول فيها ما يقارب 160 كيلومتراً طولياً، منها 84 كيلومتراً طولياً في مشعر منى، و27 كيلومتراً طولياً في مشعر عرفات، و49 كيلومتراً طولياً في مشعر مزدلفة، وتقوم الأمانة بإجراء أعمال الصيانة والنظافة لجميع هذه الشبكات على مدار العام، من خلال فرق فنية متخصصة، لتكون في جاهزية تامة لاستقبال الأمطار ” .