الكونجرس يسير على خطى المملكة ويصنف الإخوان جماعة إرهابية

نايف السالم(صدى):

تقدم 20 عضوا بالكونجرس الأمريكي على خطاب، بمشروع قانون يهدف إلى تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، كما أعدوا خطابا يطالب وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون بإدراك التنظيم على قوائم الإرهاب.

الخطاب يطالب تيلرسون بدراسة تصنيف الإخوان فى قوائم المنظمات الإرهابية لعام 2017، وذلك برعاية 63 من المشرعين الأمريكيين.

ويسرد الخطاب نماذج على حظر الإخوان فى مصر والإمارات والمملكة، ويقول إنه لو سارت الولايات المتحدة على نفس الخطى، فأنها ستكون فى وضع يخنق التنظيم من خلال إضافة قيود مالية وأخرى تتعلق بالسفر، مما يجعل من الصعب على الجماعة العمل فى الوقت الذى ستواجه فيه العزل أيضا.