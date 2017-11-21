مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز 287 ألف خلال 3 أشهر

بكين(صدى):

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية ارتفاعا إلى رقم قياسي في الربع الثالث، مدفوعة بشكل كبير بالطلب القوي في الصين، حيث شكلت الصين أكثر من نصف المبيعات العالمية مع تضاعف سوقها للسيارات الكهربائية وسط جهود الحكومة لكبح التلوث، ولرغبتها في التنافس دوليًا في هذه السوق.

وتجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة 287 ألف سيارة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر ، بزيادة 63% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وبنسبة 23% مقارنة بالربع الثاني، مع توقعات بأن تتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية المليون وحدة هذا العام للمرة الأولى وفقا لتقرير أصدرته ” بلومبرج نيو إنرجي فاينانس ” اليوم.