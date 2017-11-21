دراسة: 72% من المواطنين يؤيدون قرارات الإصلاح .. و43% يخشون البطالة

علي القحطاني(صدى):

أجرت شركة أبسوس الفرنسية لأبحاث السوق، دراسة استطلاعية حول ” ماذا يقلق العالم؟ ” طبقت على 26 دولة حول العالم، كشفت نتائجها أن 60% من شعوب العالم يرون مضي بلدهم باتجاه خاطئ. بينما جاء ثلاث دول على رأسهم المملكة السعودية؛ أشار مواطنوها باتجاه دولهم في الطريق الصحيح.

وأوضحت العينة التي أجريت على المملكة أن ” 72% من العينة يعتقدون أن المملكة تمضي في الاتجاه الصحيح ويثقون في قراراتها “.

وفيما يخص القضايا التي تمثل مصدر قلق للمواطنين السعوديين، بينت الدراسة أن قضية البطالة المتصدرة بنسبة 43 %، فيما جاءت قضية التطرف في المرتبة الثانية؛ ثم قضايا الضرائب، الفساد و الفقر.

يذكر أن، هذه الدراسة تجرى بشكل شهري في 26 بلدًا حول أنحاء العالم عبر شبكة الإنترنت، وتشمل هذه الدول ” المملكة العربية السعودية، الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، بريطانيا العظمى، ألمانيا، المجر، الهند، إيطاليا، اليابان، المكسيك، بيرو، بولندا، روسيا، صربيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، تركيا والولايات المتحدة الأمريكية “.