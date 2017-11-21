بالفيديو.. الأمطار تغرق شوارع جدة وتشل الحركة المرورية

نايف السالم(صدى):

تشهد مناطق المملكة، اليوم الثلاثاء، أمطارا غزيرة وسيول، شلت الحركة المرورية وحركة الأفراد، نتج عنها إغلاق العديد من الطرق والأنفاق ووقف الحركة الملاحية والجوية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات التي تظهر غزارة الأمطار والرياح، ومن ضمنها فيديو لشوارع مدينة ” جدة ” المغلقة بالمياه.