بالفيديو.. الأمطار تغرق شوارع جدة وتشل الحركة المرورية
تشهد مناطق المملكة، اليوم الثلاثاء، أمطارا غزيرة وسيول، شلت الحركة المرورية وحركة الأفراد، نتج عنها إغلاق العديد من الطرق والأنفاق ووقف الحركة الملاحية والجوية.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات التي تظهر غزارة الأمطار والرياح، ومن ضمنها فيديو لشوارع مدينة ” جدة ” المغلقة بالمياه.
امام محكمة التنفيذ توقف الطريق المتجه إلى المطار #جده_الان
– pic.twitter.com/qEWBMcHGdA
— قبل قليل (@QablQalel) November 21, 2017
الامطار الغزيرة تغرق شوارع #جدة وتشل الحركة المرورية
–
#جده_الان
#طقس_السعوديه#صوت_المطر pic.twitter.com/UhUcqCzJOa
— قبل قليل (@QablQalel) November 21, 2017
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