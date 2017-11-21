الأهلي يدرس إقالة المدرب روبيروف
تدرس إدارة النادي الأهلي، إلغاء عقد المدرب الأوكراني سيرجي ربيروف بعد تدني مستوى الفريق، ولكن الشرط الجزائي يقف عائقا أمام القرار.
وكشف مصادر أن الإدارة ربما تصبر عليه حتى نهاية الموسم على الرغم من محاولاتها التوصل إلى اتفاق ودي معه لإنهاء عقده من دون دفع الشرط الجزائي.
وبدأت إدارة النادي التفاوض مع عدد من المدربين لاختيار أحدهم في حالة إقالة ربيروف لتولي المهمة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3830 ] نشر منذ 3 ساعات
المفروض من زماااااااااااااااااااان يكرشوه
القرشي[ عدد التعليقات: 1933 ] نشر منذ 2 ساعتين
هاذي مشكلة انديتنا هدر مالي كبير في مدربين ولاعبين بناء على لقطتين او 3 لقطات فديو من
قبل السماسرة وهيا جيبوه ووقعوا معاه بأي ثمن وبأي شروط وفي النهاية تظهر حقيقتهم ومن ثم
يتورط النادي فيهم وعندما تقرر إدارة النادي إلغاء عقودهم يتمسكون بالشرط الجزائي ولا يتنازلون
عن ريال واحد منه .
وهذا إللي ورط اندية كبيرة في الديون وعلى رأسهم عميد النوادي .
المفروض من على مفاوضين النوادي وضع شروط ومن ضمنها في حالة ان المدرب او اللاعب
لم يظهر او يقدم مستوى كبير يحق للنادي فسخ عقده بدون أي إلتزامات مالية على النادي
إذا وافق كان بها واللاعب فعلآ واثق من نفسه ويستطيع النادي الإستفادة منه .
اما إذا رفض فثقوا بأن هذا اللاعب مقلب ويرغب في النصب على اندية الخليج للظفر بالشرط
الجزائي فقط وحدث هذا مع اندية كثيرة وورطت النادي بشروط جزائية كبيرة تعاني منها حتى الأن .
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2742 ] نشر منذ 44 دقيقة
اتمنى يطرد اليوم قبل بكره
لكن لا اتوقع