الأهلي يدرس إقالة المدرب روبيروف

ماجد محمد(صدى):

تدرس إدارة النادي الأهلي، إلغاء عقد المدرب الأوكراني سيرجي ربيروف بعد تدني مستوى الفريق، ولكن الشرط الجزائي يقف عائقا أمام القرار.

وكشف مصادر أن الإدارة ربما تصبر عليه حتى نهاية الموسم على الرغم من محاولاتها التوصل إلى اتفاق ودي معه لإنهاء عقده من دون دفع الشرط الجزائي.

وبدأت إدارة النادي التفاوض مع عدد من المدربين لاختيار أحدهم في حالة إقالة ربيروف لتولي المهمة.