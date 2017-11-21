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بالفيديو.. فيفي عبده تكشف حقيقة اعتزالها الرقص

بالفيديو.. فيفي عبده تكشف حقيقة اعتزالها الرقص
أماني الغامدي(صدى):

أكدت الفنانة فيفي عبده خلال لقاء تليفزيوني معها أنها لم تعتزل الرقص ولن تعتزل ابداً .

وقالت فيفي عبده، رداً على سؤال المذيع بأن الكثير يقول إنها اعتزلت الرقص، أنا على طول برقص في المسلسلات برقص وفي البرامج وهناك مسرحية بإسم حرب العوالم سيتم عرضها قريباً برقص فيها، وتابعت بطرافة وبرقص في البيت مشوفتنيش برقص في البيت .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1605 ] نشر منذ 3 ساعات

الصبغة السوداء
حاطه من اجل تخفين
الشيب الابيض من شعر راسك
وشد الوجه من التجاعيد
ولبس بنطلونات الجينز
ورقص بعدها
ي الله حسن الخاتمة

[ عدد التعليقات: 550 ] نشر منذ 3 ساعات

وليش تعتزل! تو عمرها ٦٤ سنه بس.

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