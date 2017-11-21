بالفيديو.. فيفي عبده تكشف حقيقة اعتزالها الرقص
أكدت الفنانة فيفي عبده خلال لقاء تليفزيوني معها أنها لم تعتزل الرقص ولن تعتزل ابداً .
وقالت فيفي عبده، رداً على سؤال المذيع بأن الكثير يقول إنها اعتزلت الرقص، أنا على طول برقص في المسلسلات برقص وفي البرامج وهناك مسرحية بإسم حرب العوالم سيتم عرضها قريباً برقص فيها، وتابعت بطرافة وبرقص في البيت مشوفتنيش برقص في البيت .
عذ؟آب الرحيل[ عدد التعليقات: 1605 ] نشر منذ 3 ساعات
الصبغة السوداء
حاطه من اجل تخفين
الشيب الابيض من شعر راسك
وشد الوجه من التجاعيد
ولبس بنطلونات الجينز
ورقص بعدها
ي الله حسن الخاتمة
عبدالله[ عدد التعليقات: 550 ] نشر منذ 3 ساعات
وليش تعتزل! تو عمرها ٦٤ سنه بس.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5529 ] نشر منذ 3 ساعات
رقصك عزرائيل في تنور جهنم